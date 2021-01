Et dramatisk fall i trafikken i 2020 på Torp.

Trafikken i 2020 falt med nesten 70 % på Torp i forhold til året før.

Foto: Jan E. Thorstein

Antall reisende for året totalt ble 650 288 passasjerer, en nedgang på 68,6 % fra året før da flyplassen hadde 2 073 308 passasjerer.

Innenrikstrafikken hadde minst nedgang med 48,4 % og endte på 180 903 passasjerer, mens utenrikstrafikken falt med hele 72,8 % til kun 469 385 passasjerer.

Den store nedgangen skyldes selvsagt koronasituasjonen, at alle europeiske land er røde, med nå enda strenger test- og karanteneregler, samt UDs reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land foreløpig forlenget til 1. mars 2021, og til sist myndighetenes anbefaling om å bli hjemme.

Desember ble noe bedre enn november. Trafikken endte på 26 982 passasjerer mot 152 640 i 2019, en nedgang på 82,3 %.

«Trafikken er nå på et meget lavt nivå og vi ser at det vil holde seg slik i en god periode fremover. I forbindelse med julen har det vært en økning i antall reisende fra Norge, da arbeidspendlere har feiret jul med familie og venner i hjemlandet. De som reiste fra Norge i desember kommer nå i starten av januar tilbake til jobb i Norge, men om få dager blir det pause på de fleste utenriksruter i flere uker fremover. Med distribusjon og effekt av vaksinen ser vi imidlertid lys i enden av tunellen og vi ser frem til en vår og sommer med langt større aktivitet og trafikk på flyplassen. Vi håper at myndighetene ser dette bildet og vil hjelpe oss med økonomisk støtte i første del av 2021 som blir meget krevende», sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.