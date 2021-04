Det nærmer seg ferietid og mange drar opp i den norske fjellheimen.

Hvorfor må du koke egget annerledes på fjellet?

Et perfekt kokt egg er for mange et must til frokosten. Men skal du til hytta på fjellet, må du faktisk gjøre én ting annerledes.

– Er du på fjellet, er det faktisk slik at vannet koker ved lavere temperatur enn nede ved sjøen, forteller MatPrat-kokk Anette Fjelleng Hansen.

– Er du et sted i den norske fjellheimen ca. 1000 meter over havet, koker vannet allerede ved 96,8 grader. Det betyr at det tar lenger tid enn ellers å koke egget, kanskje så mye som ett minutt ekstra, forklarer hun.

Jakten på det perfekt kokte egget

Det er mange faktorer som påvirker koketiden til egget:

Størrelse på egget: Jo større egg, desto lenger koketid

Hvor ferskt egget er: Eldre egg trenger kortere koketid enn helt ferske egg

Eggets temperatur: Kalde egg trenger lenger koketid enn romtempererte

Vannets temperatur: Siden vannet koker ved lavere temperatur i høyden, må du huske at vannet faktisk ikke er like varmt selv om det koker. Det betyr litt lenger koketid.

Finn frem til din metode

– De fleste liker jo at eggene er kokt på akkurat riktig måte. Så hvis du befinner deg høyere over havet enn vanlig, så husk å legge til litt ekstra tid i gryta. En tommelfingerregel er å legge på ca ½ minutt ekstra for bløtkokte egg, et opptil ett minutt ekstra for hardkokte egg. Etter litt prøving, finner du nok frem til den perfekte timingen for akkurat deres hyttemetode, forsikrer Hansen.

Koketider