Wizz Air lanserer enda en ny rute fra Torp, Sandefjord

Wizz air øker til Polen

Byen Rzeszów Pressefoto

Wizz Air lanserer i dag en ny rute til Polen fra Torp. Den nye rute blir til byen Rzeszów syd i landet.

Dette blir Wizz Airs åttende direkterute til Polen og ruten er i all hovedsak basert på arbeidsreiser mellom Norge og Polen, men byen kan også by på et sjarmerende bysentrum med mange hyggelige restauranter, puber, butikker og gode hoteller. Markedsplassen i gamlebyen er for øvrig også stedet for byens koselige julemarked hvert år.

Ruten vil starte 15. september og ha avgang på onsdag og søndag .

Billetter vil legges ut for salg i dag på www.wizzair.com