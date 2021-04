Reiseekspert: – Ikke kjøp reiser du kanskje ikke får dratt på ….

Usikkerhet rundt vaksinesituasjonen skaper økonomiske fallgruver. Europeiske Reiseforsikring ønsker derfor å advare norske reisende.

Kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland, forteller at nordmenn i god tro nå kjøper utenlandsturer til sommerferien, uten å kjenne til den økonomiske risikoen det innebærer. Foto: If Skadeforsikring

Europeiske Reiseforsikring opplever nå en solid økning i antallet henvendelser fra kunder som planlegger å reise utenlands i årets sommerferie.

– Mange regner med å være ferdig vaksinerte ved feriestart, og tror derfor det er uproblematisk å kjøpe utenlandsreiser nå. Det kan føre til en økonomisk baksmell vi ikke unner kundene våre, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, en del av If.

– Utenriksdepartementets (UD) reiseråd gjelder fortsatt, og det er rødt lys i reisekartet. Kjøper du en reise nå, og det fortsatt er rødt ved avreise, får du ikke gyldig forsikring hvis du reiser. Og du får heller ikke dekket avbestillingskostnader. Ergo risikerer du å bli sittende igjen med regningen for en tur du aldri får dratt på, sier han.

Vaksinen gir ikke automatisk gyldig reiseforsikring

Det er UDs reiseråd som legger premissene for hvor en reiseforsikring er gyldig og ikke. Foreløpig er norske myndigheter sparsomme med opplysninger når det gjelder hva som vil skje med reiserådet etter hvert som nok nordmenn er vaksinert, eller hva slags påvirkning et eventuelt vaksinepass i EU vil ha på reisevirksomheten.

– Hvorvidt man er vaksinert eller ikke har faktisk ingenting å si for gyldigheten til reiseforsikringen. Dette er det UDs reiseråd som regulerer. Derfor er vi veldig spente på hvordan dette rådet vil påvirkes av vaksinesituasjonen fremover, sier Handeland.

– I mellomtiden er vi veldig opptatt av at kundene våre skal vite om den falske tryggheten den dynamiske vaksinekalenderen gir. Det er vel og bra med en optimistisk innstilling, men utrolig kjedelig å betale titusenvis av kroner for en reise du aldri får dratt på, fortsetter han.

Bærum 20210216. Sykepleiere fra Bærum kommune fyller sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Foto: Heiko Junge / NTB

– UD bør kanskje lette litt på sløret

Europeiske Reiseforsikring mener det er på tide at UD deler noen av sine tanker rundt hva som vil skje med reiserådet på sikt.

– Vi tror det er mange som hadde satt pris på å vite litt om hva som er planen med reiserådet fremover. Vil det bli lettelser for alle? Vil rådet og dermed reisekartet tilpasses et kommende EU-vaksinepass, slik at de vaksinerte får reise? Kanskje er det på tide at UD letter litt på sløret og deler noen tanker eller mulige scenarier, sier Handeland.