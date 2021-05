Husk å sikre dyret i bilen ….

Koronatid og restriksjoner har gitt en kraftig økning i folk som har skaffet seg kjæledyr. – Nå er det mange ferske hunde- og katteeiere som planlegger sin første bilferie med kjæledyr. Husk at det er noen ekstra hensyn du bør ta med i planleggingen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Den tryggeste måten å sikre hunden eller katten på, er å bruke et bur som er festet til anker i bagasjerommet på bilen. (NAF)

Noen som merker at koronapandemien har gjort at flere har skaffet seg kjæledyr er forsikringsselskapene. Gjensidige rapporterer om 10 prosent økning i salg av hundeforsikringer det siste året.

– Nå er det mange ferske kjæledyreiere som skal ta med seg hunden eller katten i bilen for første gang. Da er det viktig å huske på at du sikrer dyret godt, og at du tar deg noen pauser underveis av hensyn til dyret, sier Ryste.

Bur er best

Når du tar hunden, katten eller andre kjæledyr med deg i bilen, så er det viktig at du sikrer dyret.

– Ved en kollisjon eller hard oppbremsing vil et kjæledyr som er løst i bilen kunne bli slengt fremover og kan i verste fall skade passasjerer. En løs hund eller katt i bilen kan også forstyrre sjåføren og skape trafikkfarlige situasjoner. Ikke minst er det viktig å sikre dyret for å hindre at det skader seg, sier Ryste.

Den tryggeste måten å sikre hunden eller katten på, er å bruke et bur som er festet til anker i bagasjerommet på bilen.

– Hund eller katt kan også sikres med sele som du fester til setebeltet i baksetet på bilen, men bur er den tryggeste og beste løsningen. Buret skal gi god støtte til dyret, så det må ikke være for stort, og det er ikke behov for ståhøyde i bur til hunden. Legg gjerne et teppe i bunnen av buret for å gjøre det komfortabelt, råder Ryste.

Husk pauser

Hvis du skal på langtur, så er det viktig å legge inn noen pauser underveis så kjæledyret får drikke, gjøre fra seg og bevege seg litt. Både mennesker og dyr trenger å riste litt på beina underveis.

– Vårt siste råd til ferske kjæledyreiere er at de ikke lar dyret bli igjen alene i bilen i steikende vårsol. Vi har testet hvordan temperaturen øker, og bilen kan bli en varmefelle på rekordtid. Det er farlig og ubehagelig for kjæledyret ditt, sier Ryste.

Unngå å ta med kjæledyret når du skal på handletur, så slipper du å la dyret bli igjen i bilen. Hvis du må forlate dyret i bilen, så sett bilen i skyggen og bli borte i så kort tid som mulig. Vær OBS på at temperaturen øker raskt i bilen hvis utetemperaturen er høy, selv om bilen den står i skyggen.

Her er NAF sine tips til ferske kjæledyreiere som skal ut på veien: