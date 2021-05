Landsskytterstevnet 2021 avlyses ….

Landsskytterstevnet 2021, som skulle foregått i Elverum i august, ble i dag besluttet avlyst av et enstemmig Norges Skytterstyre. Det er andre året på rad at stevnet som vanligvis samler 5 000 skyttere og 10 000 tilreisende over en hel uke må avlyses grunnet den pågående pandemien.

Landsskytterstevnet, som i år skulle vært arrangert på Elverum i august, blir avlyst grunnet smittevernhensyn. Her fra Landsskytterstevnet i Evje 2019, som er det siste stevnet som er blitt arrangert.

– Det er særdeles trist at vi også i år må ta den tunge avgjørelsen å avlyse vårt flaggskip Landsskytterstevnet, forteller president i Det frivillige Skyttervesen, Bernt Brovold.

– Landsskytterstevnet er et av Norges aller største sportsarrangement, og med den usikkerhet som fortsatt råder med pandemien så mener vi at beslutningen er klok og ansvarlig. Som en stor og viktig samfunnsaktør, kunne vi ikke risikere at planleggingen med tusenvis av dugnadstimer, samt gjennomføringen med reising og opphold for skytterne med familier kunne medføre fare for smittespredning. Beslutningen måtte også tas nå for at arrangøren ikke skulle pådra seg store økonomiske utfordringer, forklarer Brovold.

I fjor ble Landsskytterstevnet erstattet med et såkalt «Hjemme-LS» i landets 800 skytterlag, som også ga en deltakelse på over 5 000 skyttere.

– Vi vil nå starte planleggingen med et nytt Hjemme-LS i skytterlagene som var svært suksessfylt i fjor. Samtidig prøver vi å få i stand et mindre stevne på Elverum i samarbeid med Elverum skytterlag, Forsvaret og NRK, for å styrke kompetansen til framtidige landsskytterstevner. Formen på dette arrangementet begynner vi nå å planlegge med fullt trykk, avslutter Brovold.