Streng straff for bildedeling…….

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer eller lydopptak av andre, kan snart straffes med fengsel inntil 2 år.

Medietilsynet skriver i en pressemelding at de er glade for at straffen for deling av for eksempel nakenbilder eller voldsvideoer er blitt skjerpet.

Regjeringens lovforslag er vedtatt av Stortinget, og trer trolig i kraft 1. juli.

– Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.