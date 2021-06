Nå kan du holde øye med ferjekøer, veiarbeid, neste ladeplass og neste rasteplass …..

Statens vegvesen hjelper deg i sommertrafikken…..

Når du legger ut på sommerens bilturer kan du holde øye med ferjekøer, veiarbeid, neste ladeplass og neste rasteplass i Vegvesenets kartløsning.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Statens vegvesen

− Folk ønsker å vite om hindringer, slik at man kommer fram til planlagt tid. Derfor har vi lagt inn nye tjenester i vegkartet for at bilistene skal kunne får en forutsigbar reise i sommer, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I tillegg til de nye webkamera på ferjekaier som ofte har lang ventetid om sommeren, så finner du fram til 650 kamera som dekker riksveinettet.

− Vi skal hjelpe deg i sommertrafikken! Vi starter med den nærstående ferietrafikken, men det vil komme flere tiltak som skal gjøre det enklere å ferdes på de norske veiene fremover, sier Dahl Hovland.

Sjekk www.vegvesen.no/trafikk når du er på reise!

Kartet gir fra i dag informasjon om: