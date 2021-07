70% av nordmennene vil feriere i Norge selv om de får vaksinepass …..

Sju av ti nordmenn vil feriere i Norge selv om de får vaksinepass.

Fra Blåfargeverket. Foto: Jan E. Thorstein

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for NHO Reiseliv.

Blant storbyene er det i år Oslo som er feriefavoritten. Hele 34 prosent svarer at de skal besøke hovedstaden i løpet av sommeren.

– At mange ønsker å besøke hovedstaden, vil hjelpe en reiselivsnæring som har lidd under svært strenge korona-nedstenginger og restriksjoner over lang tid, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

16 prosent vil besøke enten Bergen eller Trondheim, mens 11 prosent vil besøke Stavanger.

Et flertall ønsker en aktiv ferie. 57 prosent vil gå turer eller gjennomføre andre aktiviteter i naturen. 34 prosent skal på hytta.

51 prosent av de spurte har planlagt å spise på restaurant, og 31 prosent vil bo på hotell i sommer.

– Det er godt nytt for serveringsnæringen og hotellbransjen, sier Krohn Devold.

Pris, nærhet til naturen og godt smittevern er de viktigste faktorene når det kommer til å velge feriemål.

1.029 personer er spurt i undersøkelsen, som er gjennomført mellom 9. og 23. juni.