Slik får du melken til å holde lenger i sommervarmen …

Melk er holdbar langt over «best før»-datoen, så lenge den oppbevares riktig. Her er de enkle grepene som forlenger holdbarheten til melkekartongen i sommervarmen.

Det er ingen grunn til å helle ut melk, så lenge den lukter, smaker og ser fin ut. Foto: Melk.no

Alt for mange av oss heller ut melken så snart «best før»-datoen er passert. En undersøkelse utført av Norstat i 2015 viste at om lag en halv million nordmenn velger å helle ut melken når datoen er passert.

Faktisk er melk og meieriprodukter er blant de matvarene vi kaster mest av, og hovedgrunnen er «utgått på dato». Noen heller til og med ut melken før «best før»-datoen – for sikkerhets skyld. Særlig unge kvinner er skeptiske til å drikke melk som er «utgått på dato». Dette gjelder hele 25 prosent av kvinner under 30 år.

Holdbar opptil seks måneder

Mesteparten av melken i Norge lavpasteuriseres. Det innebærer at den varmes opp til 72 °C i 15 sekunder. Melkens «best før»-dato settes til 13 dager etter at melken blir tappet på kartonger på meieriet.

Melk som er pasteurisert ved høyere temperaturer (ultrapasteurisering/UHT) har en holdbarhet på opptil 6 måneder etter at den tappes på kartong. Dette gjelder for eksempel skolemelk, laktosefri melk og smaksatt melk. Andre meieriprodukter, som yoghurt og syrnet melk, holder også vesentlig lenger enn vanlig lavpasteurisert melk. Les mer om pasteurisering.

En «best før»-dato angir kun hvor lenge produsenten kan garantere for kvaliteten til et produkt, forutsatt at det håndteres riktig. Datoen på emballasjen har lite å si dersom sansene dine forteller deg at produktet fortsatt er bra. Det er altså opp til deg selv å vurdere om melken kan brukes både før og etter datoen ved å lukte, smake og se på den.

Ikke sett melken i kjøleskap-døren

For at melken ikke skal forringes må den oppbevares riktig. Melk skal oppbevares kjølig, helst mellom 2 og 4 °C, og den bør ikke stå i sollys.

På handleturen bør du derfor kjøpe melk aller sist, og melken bør flyttes over til kjøleskap straks du kommer hjem. Melken bør heller ikke være ute av kjøleskapet over lengre tid, og slett ikke stå lenge på bordet under lange sommerferie-frokoster.

Mange tror at kjøleskapsdøren er en god plassering for melken. Det stemmer ikke. Det beste er å plassere den i en av hyllene lengst ned i kjøleskapet, hvor det er kaldest.

Melk kan fryses ned

Det er ingen grunn til å helle ut melk, så lenge den lukter, smaker og ser fin ut. Er du skeptisk til å drikke melken etter denne datoen, selv om sansene dine sier at den er fin, kan du bruke den i for eksempel grøt, bakverk, vafler, pannekaker eller lapper. Du kan også fryse den ned. Tint melk vil endre utseende, men den kan fortsatt brukes til bakst og annen matlaging.

Oppsiktsvekkende test

Våren 2016 gjennomførte Melk.no et forsøk for å undersøke hvor lenge melken er holdbar i praksis. Både skummet, ekstra lett, lett- og helmelk fra et representativt utvalg av produsenter ble testet. Melken ble oppbevart på et kjølerom (2 °C) og lukt, smak og utseende ble vurdert daglig, fra og med fem dager før påstemplet dato, og til og med en måned etter denne datoen. Oppsiktsvekkende nok fant man ut at melken fortsatt var bra mer enn 30 dager etter «best før»-datoen.