Aktuellt fra Fritzøe Skoger as

Raubergveien mellom Løvås og Grorud vil kommende vinter bli holdt brøytet og stengt. Grunnen er tømmerdrifter på grunn av toppbrekk etter forrige vinters herjinger og vår interne trafikk forbundet med dette. Trolig vil Raubergveien bli holdt vinterbrøytet i årene som kommer.

Det blir omlegging av skiløyper. Foto: Jan Eigil Thorstein

Fritzøe Skoger ser derfor på alternative tilbud til ski- og turglade brukere av eiendommen sammen med våre samarbeidspartnere Vindfjellsamarbeidet, Svarstad IL og LOT.

Et tilbud som vil komme er ny tilkomst fra Mykle/Veleneveien til Vindfjellsamarbeidets løyper i nordre del av løypenettet. Videre vil vi se på muligheten for en tidlig løype om forholdene tillater det i området Viddaseter.

Vi håper uansett at det store tilbudet av løyper på eiendommen er til glede for alle brukere og at alle får en fin ski-vinter på Fritzøe Skogers arealer.

https://www.fritzoeskoger.no