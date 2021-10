En ny mulighet for dyrking i Lågendalen…..

Continental jobber videre med å lage dekk av løvetann.

Nylig ble satsingen nominert til en prestisjefylt pris i Tyskland.

Continental jobber videre med å lage dekk av løvetann. Foto: Continental

Continental har sine 2011 jobbet med forskning og utvikling rundt det å lage bildekk på en mer miljøvennlig måte enn å bruke naturgummi. Det å bruke løvetann vil lette på presset på de tradisjonelle gummiplantasjene i tropiske strøk. I tillegg er målet å redusere avhengigheten av naturgummi som kan være utsatt for kraftige prissvingninger på råvarebørsene. Videre er det mulig å dyrke løvetann på ubrukt land over hele Europa, og således nær Continentals europeiske fabrikker, noe som vil redusere behovet for logistikk og belastningen på miljøet.

Derfor har Continental i flere år drevet et forskningsprosjekt for industrialisering av løvetann i dekkproduksjon. I 2018 installerte Continental de første maskinene på forskningssenteret Taraxagum Lab Anklam. Dette er maskiner som skal allerede nå utvinner gummi fra løvetannplanten. Og målet på sikt er serieproduksjon av såkalte «løvetanndekk».

Vunnet pris

Nå er Continental nominert til den tyske forbundspresidentens pris for teknologi og innovasjon 2021 (“Deutscher Zukunftspreis 2021”) med sitt prosjekt “Bærekraftige dekk gjennom løvetann – innovasjoner fra biologi, teknologi og landbruk”.

Hvert år overrekkes forbundspresidentens pris til enkeltpersoner eller team for fremragende teknisk, teknisk eller vitenskapelig innovasjon.

– Denne prisen er en stor ære for oss. Det bekrefter nok en gang potensialet til en ny råvarekilde for naturgummi. Sammen med vårt prosjektnettverk har vi klart å forske på hele verdikjeden til den russiske løvetannen, forklarer Dr. Carla Recker, leder for Expertfield Materials Chemistry ved Continental Tyres.

– Industrialiseringen av dyrking av løvetanngummi er målet for vårt langsiktige prosjekt, der nøkkelen til suksess er gjensidig tillit og utholdenhet. Vårt første, serieproduserte sykkeldekk laget av løvetanngummi, Urban Taraxagum, viser at salgbare produkter laget av naturgummi fra løvetannanlegget er mulig, legger hun til.

Siden 2011 har prosjektgruppen jobbet sammen om å utvinne naturgummi regionalt fra løvetann i stedet for å importere det utelukkende fra tropiske regioner langt unna.

– Beskyttelsen av vår tropiske skog er en topp prioritet i kampen mot klimaendringer. Av denne grunn må også bruken av naturgummi revurderes. Vår tilnærming til bærekraftig oppnåelse av naturgummi fra løvetann kan motvirke mange sosioøkonomiske og økologiske utfordringer i disse regionene.

Løvetann fra Russland

Den russiske løvetannen er en variant fra løvetannslekten. Den stammer hovedsakelig fra Kasakhstan og er spesielt egnet for utvinning av naturgummi. Russisk løvetann inneholder mer gummi enn andre løvetannarter, men mengden i den ville planten er ikke så langt tilstrekkelig for industriell produksjon. Videre gir ikke ville planter stabile utbytter.

Utviklingen av såkalte DNA-markører er viktig for avl. Takket være markørene kan forskerne undersøke plantens frøplanter for å finne ut om de har de ønskede egenskapene og anslå om det er verdt å fortsette å avle med disse plantene.

– Continental bruker mye ressurser på å utvikle fremtidens teknologi, både når det gjelder dekk og annen teknologi til bilindustrien. Vi jobber etter en Vision Zero hvor målet er en fremtid uten ulykker, skadde og drepte i trafikken. I tillegg er miljø viktig for oss, og vi jobber hele tiden for å drive mer miljøvennlig. Dekk laget av gummi fra løvetann er et viktig steg for at også vår bransje kan bli mer miljøvennlig, sier produktsjef i Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.