En kveld i stillheten ….

Tekst og foto: Svein E. Børresen

Kvelden var nesten magisk ute ved kysten. Fotografen Svenn Dvergastein og jeg tok en kveldstur ut til havet her om kvelden. Ikke et vindpust, havet lå som et speil. Bare enkelte ganger vandret krusninger over havflaten. Horisonten fløt nesten sammen med himmelen. Vi så knapt horisonten langt der ute.

Slike kvelder gjør noe med oss. Riktignok er vi fotografer, men utstyret er likevel ikke det viktigste. Det er nytelsen, opplevelsene og at kroppen kommer i harmoni, som er det viktigste. Slike turer er gull verd!

Foto: Svein E. Børresen