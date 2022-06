Dette er det mange som har ventet på….

Norwegian gjenopptar sin vinterrute til Gran Canaria med ukentlige avganger fra 30. oktober 2022.

Norwegian kommer tilbake med direkterute til Gran Canaria. Foto: Torp

For et par måneder siden kunne vi melde at Norwegian kom tilbake til TORP med ruter til Alicante og Malaga . I dag bekrefter de at de vil fly direkte til feriefavoritten Gran Canaria gjennom hele vintersesongen. Norwegian starter opp direkteruta til Las Palmas på Gran Canaria søndag 30. oktober, og vil operere den helt frem til 16. april, det vil si til og med påskeferien 2023.

Ruten vil ha avgang hver søndag med avreise TORP kl. 15:50 og ankomst Las Palmas kl. 20:30. Returen til TORP vil ha avreise Las Palmas kl. 08:35 med ankomst TORP kl. 15:05

«Det er veldig hyggelig at Norwegian kommer med denne populære vinterruta. Norwegian har mange lojale kunder i regionen vår, og mange har etterspurt en direkterute til Gan Canaria, så det er flott at de kommer med denne populære ruta gjennom hele vinteren. Etter to år med pandemi ser vi at det er stor etterspørsel etter direkteruter til sol og varme, og Gran Canaria er øya med det mest stabile været gjennom hele vinteren, så dette blir nok en populær rute», sier markeds og kommunikasjonssjef på TORP, Tine Kleive-Mathisen