En smakfull sak….

Selv oppe i over 300 meters høyde over havet trives denne smakfulle, hurtigvoksende agurken meget godt, blomstrer og setter frukter.

Skoleagurker i god vekst i Ellinors drivhus . Foto: Jan E. Thorstein

Skoleagurk er en mellemstor agurkesort, med ca. 12 til 15 cm lange frukter. (Smaker kanskje aller best ved en størrelse på 8 til 10 cm.)

Agurker er varmekrevende planter, hvor den idelle temperatur er mellom 18 og 22 grader, så pass på med at ikke å plante for tidlig.

Når du planter en agurkeplante er det vigtig ikke å plante dypere enn den er i potten, når du køper den, da det ellers kan oppstå problemer med råte i rothalsen. Plant i en god næringsrik jord.

Vann planten oppefra den første uken etter plantingen for at røttene kan komme ut i detn nye jorden omkring den.

For at gi planten en god start er det viktig å fjerne sideskudd og de første agurkene de første 50-60 cm opp på stengelen. Når planten når toppen av drivhuset skjæres toppen av og deretter fjernes sideskudd over 3. bladpar. Fjern sideskudd og gamle blader.

Luft ut og pass på at luftfuktigheten ikke er for høy. Skygg drivhuset, så det ikke er for mye direkte sol på agurkene.

Agurken må ikke tørke ut, det gir små tørre frukter, bland en drivhusgødning i vanningsvannet 2-4 ganger i uken.