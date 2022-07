Her ferierer nordmenn i sommer …

Så mange som 85 prosent av oss tar mesteparten av sommerferien i Norge.

Hytta topper listen over hvor nordmenn bruker størstedelen av sommerferien sin, viser ny undersøkelse. Foto: Frende

Det kommer fram i en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

– Bare ti prosent tar størsteparten av sommerferien sin i utlandet. Seks prosent dropper hele ferien, mens de resterende 84 prosentene blir i Norge brorparten av fridagene dine, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Norsktoppen i sommer

Hytteferie – 23 prosent Hjemmeferie – 19 prosent Ingen planer – 18 prosent Bilferie – 12 prosent Ferie annet sted i Norge – 7 prosent Byferie annet sted enn hjembyen – 6 prosent Bobil- eller camping – 5 prosent Telt- eller hengekøye – 3 prosent Fottur – 3 prosent Båtferie – 2 prosent MC-ferie – 1 prosent Sykkeltur – 1 prosent

– 6 av 10 svarer at de går for hytteferie, hjemmeferie eller sier at de ikke har noen planer i sommer. Mange er nok ikke helt klare for utenlandseventyr enda, eller de har oppdaget hvor flott det er i Norge om sommeren de siste to årene, sier Tofterå Slettemoen.

Pass- og flyplassrot

– Pass- og flyplasskaos i innledningen til sommerferien har nok også fått en del på andre tanker om hvor ferien legges til, sier hun.

I løpet av pandemien har mange kjøpt båt. Det har Frende merket på pågangen på båtforsikring.

– Ut fra tallene vi ser hadde jeg trodd at flere enn bare to prosent skulle velge båt som ferieform i sommer, sier hun.

Folk i nord mest skeptisk til utlandet

Bare ti prosent av nordmenn skal tilbringe størsteparten av sommerferien 2022 i utlandet. Det er store forskjeller mellom fylkene.

– Bare to prosent i Nordland, tre i Møre og Romsdal og fire i Troms og Finnmark velger utlandet som hovedferie i år. I Oslo er tallet 16 prosent, i Vestland og Trøndelag 13 prosent. Det er store forskjeller, og henger nok både sammen med ulik grad av reiselyst, og tilgang på direktebilletter, kanskje, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.