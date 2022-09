Nyt plommene mens du kan …

Fjoråret var et usedvanlig godt plommeår og vi kunne nyte plommer langt utover høsten. I år er det ikke slik, plommesesongen blir kortere i år, så benytt anledningen og nyt plommene nå når du kan.

Plommesesongen i år blir kort, nyt den mens du kan, oppfordrer Iselin Bogstrand Sagen.

Fjoråret gav enormt med plommer, det var et veldig bra år. Nå får vi trolig enda litt mindre enn et normalår. Sesongen har vært stabil på Østlandet, men dårlig på Vestlandet, forteller Leif Øye fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS).

Ifølge frukt og grønt statistikken var omsetning av norske plommer i 2021 på hele 1871 tonn for kommersielt salg. Prognosen for plommer i 2022 pr. 1. august var på 1099 tonn. Øye mener det kan bli enda mindre enn det prognosen fra 1. august viser.

Hva er det som gjør at det blir mindre plommer i år?

–Sesongen har bare vært litt uheldig, det kan skyldes dårlig pollinering, noe som forekommer iblant, forteller Øye.

Det er ikke så mye plommer i år, men kvaliteten er god. Plommene er i butikkene nå, men foreløpig er det kun små mengder.

Sunn snacks

Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt forteller at plommer er en god kilde til fiber, som gjør godt for fordøyelsen og gir en god metthetsfølelse.

–Plommer er perfekt både til matpakken, som mellommåltid eller når du har lyst på noe godt. Bare husk å fjern steinen når du gir plommer til de minste barna. Jeg er også veldig glad i lettgrillede plommer i en grønn salat sammen med en god ost og litt balsamico.

Perfekt når du vil kose deg litt ekstra

Får du gjester eller har du lyst å lage noe ekstra godt i helgen? Her er noen favoritter som garantert vil falle i smak:

Til tapasbordet: Plommer gratinert med blåmuggost

Enkel dessert (du kan også grille dem): Bakte plommer med vaniljeis

Plommer i bakst: Enkel plommekake

Salaten med det lille ekstra: Plommesalat med plommedressing