Jeg liker høsten ….

Tekst og foto: Svein E. Børresen

Ja, jeg gjør faktisk det! Jeg synes høsten er fin med høy, klar himmel og skarpere luft. Sommerens varme har veket plassen for en annen årstid. Fargene forandres. Blir friskere og sterkere. Som om høsten vil bevise at den også kan.

Jeg må vel innrømme at jeg liker å være alene ute på svabergene. De ligger tomme for mennesker som hungrer etter sol og varme. De kommer igjen til neste år. Men inntil da kan jeg bruke kysten som rekreasjon, og suge inn lys og farger i et kaldt, stemningsfullt landskap.