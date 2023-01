Riskrem er folkets favorittdessert …

Riskrem er den ubestridte dessertfavoritten over hele landet. Hele 46 prosent av oss spiser riskrem på julaften.

Nesten halvparten velger riskrem på julaften. Foto: Melk.no

I en fersk undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) kommer det frem at riskrem står på dessertbordet til nesten halvparten av Norges befolkning på julaften.

Mens både julemiddagen og favorittjulekaken varier rundt om i landet, er nordmenn mer samstemte om juledesserten. Det er kun i Nord-Norge og Trøndelag riskremen får konkurranse av en annen kremdessert. Der svarer 22 prosent at de foretrekker multekrem fremfor riskrem.

Ernæringsrådgiveren i Melk.no sier det er interessant å se hvor enig vi er i dessertvalget, men at det likevel er noen geografiske forskjeller.

– Vi ser at i både Nord-Norge og Trøndelag er multekrem populært. Det handler nok om at det i disse områdene vokser mye multebær som har skapt en sterkere tradisjon for å spise multekrem til jul, sier Glemminge Arnesen.

Krem er en viktig ingrediens i julen

Listen over nordmenns dessertfavoritter viser at krem er en viktig ingrediens i julefeiringen. Fløte er en fellesnevner i de mest populære dessertene vi spiser i julen. Etter riskrem (46 %) og multekrem (15 %) følger karamellpudding (7 %) og is (7 %).

– Norske meieriprodukter har topp kvalitet, og i julen vil vi kose oss med det aller beste. Desserttradisjonene er veldig stabile, og både riskrem og multekrem er tradisjoner vi tror vil holde seg i lang tid, sier Glemminge Arnesen.

Her er de mest populære dessertene på julaften:

Hva pleier du å spise som dessert på julaften? Andel Riskrem 46 % Multekrem 15 % Karamellpudding 7 % Is/iskake 7 % Julekaker 4 % Fruktsalat 4 % Annet 4 % Spiser ikke dessert 4 % Ingen spesiell tradisjon 9 %

Undersøkelse gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) i november 2022. 992 intervjuer