Pass opp for blindpassasjerer i juletreet …

Mange insekter lever store deler av livet sitt i trær, også gjennom vinteren. – Du må derfor forvente å kunne få insekter inn i huset gjennom både juletrær og ved, sier biolog i Norsk Hussopp Forsikring.





Juletre, Foto:istock

– ­Insektene gjemmer seg i bittesmå hulrom og sprekker i treet, der de kan ligge beskyttet for vær og vind gjennom hele vinteren. Men når treet kommer inn i den varme julestua, våkner insektene som følge av temperaturforskjellen. Noen insekter kan man se krabbe rundt, mens andre dør ganske fort. Det kan være alt fra noen få insekter til opptil flere tusen i enkelte tilfeller, sier biolog Maren Trones Christiansen i Norsk Hussopp Forsikring.

De fleste gjør ingen skade

– De fleste insektene som kommer inn med juletreet vil ikke klare å overleve i en tørr og varm stue, og vil dø raskt. Noen insekter derimot, vil kunne overleve inne i huset ditt dersom forholdene ligger til rette for det, sier biologen.



De vanligste krabatene som kan komme inn er fluer, edderkopper, trebukker, spretthaler og små biller.



– Hvert år i desember får vi flere telefoner fra kunder som tror de har fått husbukk inn med veden. Husbukk er et treødeleggende insekt, som typisk kan finnes i bartrær. Insektet kan gjøre skade i treverk og det er særlig glad i nytt treverk. Husbukk finnes kun noen få steder i landet og i de aller fleste tilfellene viser det seg at det er snakk om andre typer trebukker, som er helt ufarlige og ikke ødelegger tre. Disse kan man bare kaste ut vinduet, sier Christiansen.



– Flertallet av insektene som du kan få inn gjennom juletre eller ved, gjør ingen skade. Men det er greit å kjenne til at enkelte biller og insekter kan gå løs på matkilder som ikke oppbevares i tette beholdere.



– Støvsug godt og kast posen ute

Biologen fraråder å bruke insektsspray på juletrær, da det både kan være brannfarlig og skadelig for mennesker.



– Hvis treet ristes godt før det tas med inn i stua, vil noen av insektene falle av. Men skal du bli kvitt alle insektene, må du nok riste så hardt at alle barnålene faller av også. I de aller fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å støvsuge regelmessig og holde huset rent. Da gjør du tilværelsen ubekvem for småkrypene, og de vil forsvinne innen kort tid, sier biologen.



– Husk å fryse støvsugerposen, eller kaste den i en utendørs søppeldunk. Hvis du er redd for å få insekter inn i boligen, kan det også være lurt å ikke bære inn så mye ved om gangen, råder Christiansen.