Det blir videre drift på Nordgardsetra i Lardal ….

Vestfold 4H hadde meddelt seterstyret i Nordgardsetra om at de ønsket å trappe ned sin videre virksomhet på setra og seterstyret har i lengre tid jobba for å komme til en løsning for videre drift. Den gamle foreningen ble således lagt ned og det ble beslutta å danne en ny forening for den gamle setra.

En løsning ble å danne en ny selvstendig forening og her kan alle være medlemmer, privatpersoner, foreninger og bedrifter,

En flokk seterentusiaster var samla i Svarstad onsdag kveld. Foto: Jan E. Thorstein

I forrige uke ble det så holdt et stiftelsesmøte på Sentralen i Svarstad hvor et 20 talls entusiastiske personer møtte opp og det første styret ble valgt til å forvalte Nordgardsetra og drive arrangementer der gjennom setersesongen .

Det første styret i foreningen Nordgardsetra 4H-seter ble: Kaia Strand, Gerd Helgeland, Sigrid Ulstein (styreleder), Bjørnar Steinsholt, Tor Bjørvik, Yasmin Vikøren (daglig leder), Stine Abrahamsen Styrvold og Knut Hansejordet .