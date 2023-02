Til Kanariøyene i vinter? Da bør du styre unna denne klinikken …

Legekontor som svindler nordmenn på ferie. Foto: Gjensidige

Gjensidige advarer turister mot å oppsøke svartelistet legeklinikk på Gran Canaria, som lopper besøkende for titusenvis av kroner.

Klinikken, som går under navnet Clinic Diamond, ligger sentralt til i den populære feriebyen Puerto Rico på sørkysten av Gran Canaria.

– Det er første og eneste gang vi og andre forsikringsselskaper har navngitt en aktør på denne måten, og nå er det på tide å gjøre det igjen. Jeg blir oppriktig litt forbannet og sint når jeg hører hva denne legen gjør med pasientene sine, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Betaler i dyre dommer – for ingenting

Under koronapandemien var det rolig fra klinikken, men nå ser aktiviteten ut til å ta seg opp igjen, ifølge Voll. Det siste halve året har Gjensidige fått meldt flere skader fra fortvilte kunder som har oppsøkt den.

– De kommer dit med forholdsvis milde sykdommer for deretter å bli lokket og «truet» til å komme tilbake gjentatte ganger. Til slutt har de betalt titusenvis av kroner for ingenting. I noen tilfeller er dette så sårt for kundene at de nærmest blir sykere etter et eller flere besøk ved denne klinikken, sier kommunikasjonssjefen.

Han forteller om en kunde som mistenkte at han var smittet med korona under ferietur til Gran Canaria i sommer. Kunden oppsøkte Clinic Diamond hvor han ble oppfordret til å ta diverse medisiner og lurt til å komme tilbake flere ganger. De to første gangene ble han belastet 30 000 kroner.

– Totalt endte regningene på 70 000 norske kroner. Dette for en sykdom som kunden mest sannsynlig ville blitt kvitt på egen hånd etter noen dager.

Hevder at utgiftene vil dekkes

Klinikken er svartelistet av samtlige forsikringsselskaper, men har sine egne forklaringer til kundene og ber dem betale med kredittkort – med påskudd om at de vil få utgiftene dekket når de kommer hjem.

– Vår oppfatning er at kunder, gjerne litt eldre personer, som føler seg dårlige og syke er lette ofre for denne legen. I en slik situasjon er man ekstra sårbar og når legen i tillegg er manipulerende, truende og frekk, er det vanskelig å komme seg unna, sier han og påpeker at også unge mennesker går i fellen og ender opp med gigantiske regninger.

Bare de siste årene har flere titalls kunder, om ikke flere, blitt lurt av legen. Noen synes det er svært flaut å bli offer for legens skitne triks, og velger å betale uten at saken havner på forsikringsselskapets bord.

– For oss i Gjensidige er det nesten uvirkelig at lokale myndigheter fremdeles lar de få beholde praksisen sin. I tillegg til å overbehandle pasientene skremmer de disse menneskene fra å besøke øyen igjen. Dette har flere kunder understrekt for meg tidligere, forteller Voll.

Dette skal du gjøre ved sykdom i utlandet

Blir du syk på reise, så kontakt alarmsentralen til forsikringsselskapet ditt – uansett sykdomstilfelle.

– De vil kunne veilede deg til en lege eller sykehus som er til å stole på, avslutter kommunikasjonssjefen.