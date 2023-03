Caspari Artspace i Tønsberg får selebert besøk på lørdag….

Luis G. Martins aka L7matrix kommer på besøk og vil «Livepainte».

Luis G. Martins aka L7matrix var bare 13 år da han første gang møtte spraymaling. Denne opplevelsen har åpnet døren for mange kommende eksperimenter som artisten L7matrix var i ferd med å utføre.

Mens han utforsket blandinger for arbeidet sitt, prøvde Luis mange teknikker og skapte til slutt sin unike tilnærming ved å bruke kina-blekk, lakk, myk pastell, oljepastell og akryl. Fargeenkelhet og fri geometri

Det er ikke bare teknikken L7matrix eksperimenterte med.

Han kom også til en unik stil gjennom sine eksperimenter – nemlig han kombinerer geometriske elementer og svært stiliserte fargepuslespill med realisme oppnådd av forseggjorte detaljer. Det er akkurat den kombinasjonen av fargeenkelhet og fri geometri som vekker visse motsetninger og til og med ubehagelige følelser hos seerne. Og det var uunngåelig, på grunn av det faktum at denne kunstneren er like inspirert av livets skjønnhet og dets sorg.

Påvirket av uorden i omgivelsene, kan han ikke la være å skape det sofistikerte kaoset i mesterlig blandet grovhet og eleganse til motivene hans. «Alt genererer kaoset, fra blandingen av syn og følelser til materialene og mediene som brukes.» Maleriene hans er fulle av bevegelser som et eksempel på temaet fugler, det mest kjente temaet i verkene hans. I tillegg til spektre og ansikter som ligner farget sprit til selvlysende maneter.

L7Matrix spesialiserer seg på en unik og slående stil som har spredt seg til forskjellige steder i verden som Frankrike, hvor han for tiden bor, Sveits, Nederland, Luxembourg, Portugal, Spania, USA, Canada, Australia, blant andre.

Arbeidet hans kommer ned til alt han liker og føler, alltid beveger seg og skriker og eksploderer i skjønnhet og kaos. Den vinnende kombinasjonen av realisme og abstraksjon, brakt tettere sammen i Luis kunstverk, skaper en smeltedigel av følelser, materialer og medier som seerens øyne kan nyte.

L7matrixs kunstneriske ferdigheter er fylt med alle kjente menneskelige følelser og byens virvar, blander grovhet med eleganse, for å overføre begrepet empati for omgivelsene.

Luis hører sjelden på musikk mens han jobber, i stedet liker han å blande seg inn i stemningen, og lytter til hver lyd den skaper.

Utstillinger:

2014, Cave Gallery Venice Los Angeles, Solo Show Free Light.

2014, Breaking Borders, At 44309 streetart and Contemporary gallery, Dortmund, Germany

2014, Untitled, Gallery The Mine, Dubai, UAE

2015, Cave Gallery Colletive Exhibition

2015, Paris group Exhibition, Art Libertè du Mur de Berlin

2015, group Exhibition, Art Libertè du Mur de Berlin/ Paris France

2015, group Exhibition, Art Libertè du Mur de Berlin/ Chartres, France

2015, Special Invitate, The more largest festival of street art in europe, Upfest

2016, Live painting L7matrix x Jimmy C, Chateau in Montpellier, France

2016, Group Exhibition, Art Libertè du Mur de Berlin/ Losc in Lille, France

2016, Solo show, UNLIMITED” at 44309 streetart and Contemporary gallery, Dortmund, Germany

2016, Eleutheria, Solo show, Station Gallery in Montreal Canada.

2016, Vulica Brasil, Big mural in Minsk, Belarus

2017, Group show and Live painting a Murcia museum “De la calle ao Museo”

2018, Group Show, Borderline at Red Propeller Gallery, Devon, UK

2018, Vulica Brasil 2/ large wall in Minsk Belarus

2018, L7matrix, Jellyfish Iridescent, Installation at Dedale in Vannes, France

2018, L7matrix at Gallery Bartoux, Paris,London,Singapore,New York

2019, Art Basel, Gallery Bartoux, Miami Usa

2019, Urban art fair, Paris, France

2019, European Capital Culturelle, Group show Art Libertè, Plovdiv, Bulgaria

2019, Museum of War, Bastogne, Belgium “Group Show”

2019, Live painting and group show at Mubam, Cartagena, Spain

2019, Grand sur Paris, at Moissy Cramayel with Gallery Mathgoth

2019, The haque project with L7matrix in PNetherlands, /big mural.

2020, Reálites, Collective Exhibition, Mathgoth Gallery, Paris

2021, Highlights, Outsiders Gallery and Delahaye et Giordani Galleries/ Rouen France