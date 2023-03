Et tegn på lysere tider ….. Vaffeldagen 25. mars

Vaffeldagen er like rundt hjørnet, og en perfekt anledning til å feire vårens anmarsj med nystekte vafler toppet med syltetøy, brunost eller rømme. «Vårfrudagen» den 25. mars er en hyllest til vaffelhjertet, og et symbol på at det endelig er lysere og varmere dager i vente.

Nordmenn elsker nystekte vafler med syltetøy, brunost eller rømme. Foto: Melk.no

Nordmenn elsker vafler

Vafler er noe av det vi nordmenn liker å kose oss aller mest med, og det er fortsatt syltetøy, brunost og rømme som er favoritt-toppingen, ifølge en ny undersøkelse fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Hele 35 prosent av alle nordmenn sier de spiser vafler en gang i måneden eller oftere, og det er de eldste som spiser mest.

Terese Glemminge Arnesen i Melk.no tror vi nordmenn elsker vafler fordi de symboliserer kos og hygge, og fordi det finnes en vaffel for enhver smak og anledning.

– Det beste med vafler er at de er så enkle å tilberede, og at de alltid slår godt an som en deilig klassiker – uansett sosialt lag. Et godt tips er å bruke rømme, syrnet melk eller revet brunost i røren for en ekstra god smak. Har du rester av melk eller andre meieriprodukter er det dessuten fint å bruke det i en vaffelrøre og på den måten bidra til å redusere matsvinn, sier Glemminge Arnesen

Vafler kan lages sunnere

Med noen enkle grep kan du også lage sunnere vafler ved å erstatte deler av hvetemelet med sammalt hvetemel eller havregryn, droppe sukkeret i røren og bruke proteinrike og magre meieriprodukter som kvarg eller syrnet melk. Grove vafler laget på lettmelk, egg, sammalt mel og havregryn bidrar med gode næringsstoffer som jod, kalsium, B-vitaminer, proteiner, jern og fiber.

Inviter venner, familie og våren på vafler

Smaken og duften av vafler er tradisjon og vekker gode minner. Etter en lang vinter er dermed Vaffeldagen 25. mars en perfekt anledning til å heie frem våren, og nyte dine favorittvafler sammen med familie og venner. Kanskje blir det vaffelfest ute i solveggen der du bor?

Her er oppskrifter på de beste vaflene fra Melk.no