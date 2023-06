Jakter rådyrkalver med drone …

Hvert år fødes cirka 50 000 rådyr i Norge. Anslagsvis dør hele 10 000 av dem i en slåmaskin i løpet av de første 14 levedagene. Nå jaktes det med drone for å redde flest mulig før det er for sent.

Foto: UAS NORWAY

Bøndenes førsteslått sammenfaller ofte med at rådyrene føder, og mødrenes naturlige beskyttelsesinstinkt er å skjule rådyrkalvene i gresset. Dermed er det nesten helt umulig uten tekniske hjelpemidler å oppdage de små dyrene før det er for sent.

– Rådyrkalvene er mestre på å skjule seg i gresset, men ved hjelp av droner og varmesøkende kamera kan man oppdage dem før slåmaskinen kommer, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond har støttet årets Rådyrdugnad i regi av UAS NORWAY. Organisasjonen opplyser at om lag 120 personer har fullført UAS NORWAYs rådyrkurs denne våren, og flere av søksgruppene har allerede startet med sine rådyrsøk. Det er til nå funnet 212 rådyr fordelt på 20 lag, og tallet øker hver dag.

Bra for både dyr og folk

– Dette er et flott tiltak både for rådyr og gårdbrukere. Det er fælt at så mange dyr får en så grusom død, samtidig som det er en stor påkjenning for bøndene som kjører slåmaskinene å måtte plukke dyrerester ut av maskineriet, påpeker Eklo.

Fôr som er forurenset av kadaverrester kan også være direkte farlig.

– Restene kan være vanskelig å oppdage, og vi vet om tilfeller der kyr har krepert på grunn av forurenset fôr, forteller Eklo.

I tillegg er det ingen tvil om at det går utover bøndenes gode rykte, påpeker Eklo.

– Når rådyr dør på denne måten, blir det lagt merke til i lokalmiljøet. En løsning på problemet er viktig for bøndenes omdømme.