Fritzøe Skoger tenker brannvern ….

Fritzøe Skoger har anskaffet en slokkerigg med 10 000 liters vanntank. Denne er nå i beredskap ute i felt på eiendommen. Den er produsert av Halo SB. Mer info om riggen finnes her

Slokkeriggen er utviklet for effektiv forebygging og bekjempelse av skogbranner i utmark og krevende terreng. Slokkeriggen kan enkelt etableres og transporteres ut til innsatsområdet på lastebærer, tømmerbil eller krokflak.

Forebyggende vil slokkeriggen kunne forberede branngater ved å fukte ned vegetasjonen i branngata før ilden ankommer. Løsningen vil også være svært effektivt for å holde kontroll der ilden løper over branngata. Der må det rask innsats til for å hindre at brannen sprer seg videre. Ved brannbekjempelse vil løsningen kunne supplere slokking fra luften og på bakken. Også ved etterslokkingen og overvåking på brannfeltet er slokkeriggen et solid bidrag.

Forebygging, brannbekjempelse og etterslokking skjer i dag med manuell innsats med hakker og spader og en relativ statisk vannforsyning. I etterslokkingsfasen er det viktig med mobilitet og rask tilgang på vann der brannen blusser opp igjen. Slokkeriggen vil derfor styrke og utfylle slokkearbeidet slik det gjennomføres i dag.