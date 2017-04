Det hører med til historien at Widerøe jobbet knallhardt for å finne løsninger for passasjerene sine, men på grunn av været sto bare taxi-løsninger og en omvei om Lakselv tilbake, skriver Nordlys.

FlyViking, som opprinnelig hadde kun én passasjer på ruten denne kvelden, fikk raskt flere betalende passasjerer som var takknemlige for det uventede alternativet.

Da den svært takknemlige kvinnen kunne gå fra borde i Tromsø, snudde hun seg mot kaptein Thuv og ropte:

– I will never forget you!