De lengst nord føler seg overvektige

Men syntes ikke de lever usunt

En fersk nordisk undersøkelse gjennomført av YouGov for Herbalife viser at halvparten i Troms og Finnmark føler seg overvektige, men av disse mener så mange som annenhver at de lever sunt.

Den omfattende nordiske undersøkelsen viser at så mange som 1,6 millioner nordmenn føler seg overvektige, men over halvparten av disse, hele 800 000, mener de lever sunt. Det er de i Østfold som føler seg mest overvektige, mens det er de i Akershus som føler seg sunnest. Videre viser undersøkelsen at det er menn som føler seg mest overvektig, men samtidig mener de lever sunnest.

Overvekt i alle samfunnsklasser

Undersøkelsen avslører at verken lav inntekt eller demografi er særlig avgjørende for hvorvidt nordmenn føler seg overvektige. Faktisk viser den at de med høyest inntekt er de som føler seg mest overvektige. 43% av de med over 700.000 i årlig inntekt føler seg selv overvektige, mens 42% av de med lavere inntekt sier det samme. Det er de mellom 35-54 år som føler seg mest overvektige, hvorpå halvparten svarer dette. Blant de mellom 18-34 år svarer 3 av 10 at de føler seg overvektige.

– Disse tallene viser at overvekt er en utfordring i alle samfunnsklasser, og på tvers av alle aldre. Selv om det er de middels gamle som føler seg mest overvektige, er 3 av 10 unge mennesker ganske mye. Det er en klar sammenheng mellom en sunn livsstil og overvekt, og tallene fra denne undersøkelsen kan tyde på at mange ikke er godt nok klar over dette. En kombinasjon av godt kosthold og regelmessig mosjon er viktig for absolutt alle, sier Mia Bergmann, nordisk sjef i Herbalife.

De fra Finnmark og Troms med tro på diett

4 av 10 av de spurte fra Troms og Finnmark mener at en balansert diett er viktig dersom man ønsker å gå ned i vekt. Å kutte en spesifikk matvaregruppe som f.eks. karbohydrater mener like mange er minst like vesentlig. En spesifikk treningsplan mener kun 3 av 10 er noe de ville valgt dersom de ønsket å miste noen kilo. Samtidig forteller nesten 2 av 3 som føler seg overvektige i Finnmark og Troms at de lever sunt.

– Det er oppsiktsvekkende at selv om halvparten i Troms og Finnmark føler seg overvektige, mener nesten 2 av 3 at de lever sunt. I tillegg har de aller fleste mye større tro på et sunt kosthold fremfor fysisk aktivitet. Det er viktig å være klar over at en kombinasjon av begge disse er helt vesentlig dersom man ønsker å gå ned i vekt, forteller Bergmann.

Vektreduksjon en viktig faktor

Hele 6 av 10 i undersøkelsen oppgir vektreduksjon som en viktig faktor i forbindelse med helserelaterte mål. Videre mener like mange at å generelt bli sunnere er en minst like viktig faktor. Det er ikke overraskende i Østfold, fylket hvor flest føler seg overvektige, at vektreduksjon er viktigst for de fleste. Her oppgir nemlig hele 8 av 10 dette. Her sier også kun 4% at å gjennomføre et løp er en viktig motivasjon, i motsetning til f.eks. Oslo hvor 13% oppgir det samme.

– Folk ønsker åpenbart en bedre helse, samt gå ned i vekt. En av hovedutfordringene er evnen til å gjennomføre de nødvendige tiltakene, samt mangel på kunnskap på feltet. Det er viktig at man forstår sammenhengen mellom riktig kosthold og mosjon, sier Bergmann.