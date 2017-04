5 kjennetegn på kvalitetsrøkelaks

Røkelaks finnes i ulike kvaliteter og prisklasser. Vi gir deg hjelpen du trenger til å navigere mellom dem.

Skrevet av Francisca Witsø

Når laksen røykes på naturlig vis med riktig røyketemperatur og tid, med røyk fra trespon og kvister, får fisken en behagelig og naturlig smak. Mye av den såkalte røkte maten vi får kjøpt i butikken er sprøytet med flytende røyk eller røykaroma. Kjøper du Spesialitetsmerket røkt fisk kan du være sikker på at den er røyket på tradisjonelt vis. Til disse produktene har produsentene brukt spon av bøk og einer fra nærområdet, noe av det også egensanket, når de røyker sin fisk.

3. Den har en kompleks, modnet smak og lukt

Fisken blir produsert med lang tørke- og modningstid, noe som gir smaken tid til å utvikle seg.

4. Den er passe salt

Det er delte meninger om hvor salt laksen skal være. Generelt kan man si at nordover i landet fortrekker man ofte laksen litt saltere enn sørpå. Det kan imidlertid se ut som utviklingen går i retning av mindre salt fisk på landsbasis, noe som sikkert får ernæringsfysiologene til å juble. Det viktigste er uansett at den er passe salt for de som skal spise den!

5. Den er laget på kvalitetsråvarer

Kvaliteten på råvaren er selvsagt av stor betydning for det endelige produktet. Spesialitetsmerket røkt laks og ørret er laget på spesielt utvalgt fisk av ypperste kvalitet, fra anerkjente oppdrettsanlegg. Fisken sorteres, og det er bare fisk med riktig fettinhold og uten skader i kjøttet som blir bearbeidet til røkelaks.