Lanserer verdens første batteripantemaskin i Norge

Til tross for at de fleste nordmenn er klar over at brukte batterier er miljøfarlige, havner en stor andel i restavfallet. For å bidra til økt returandel, tester Coop Norge og Energizer ut verdens første batteripantemaskin.

Av et årlig forbruk på 2000 tonn husholdningsbatterier i Norge er det en stor andel som ikke samles inn som spesialavfall. I en befolkningsundersøkelse YouGov har gjennomført for Coop Norge og Energizer, svarer 26 prosent at de kaster brukte husholdningsbatterier i restavfallet. Samtidig svarer 80 prosent at de klar over at batterier kan inneholde miljøgifter, og nesten like mange mener det er viktig å gjenvinne brukte batterier.

– Coop er eid av kundene og vi er opptatt av å gjøre det enkelt for medeierne å ta bevisste og miljøriktige valg. Selv om de fleste returnerer brukte batterier til dagligvarebutikkenes returstasjoner, må nordmenn bli enda flinkere. Kunnskapen om at batterier kan være miljøfarlige er tilstede, men noen trenger kanskje et ekstra dytt for å kaste de på riktig måte. Derfor er det veldig spennende å være med å teste ut en panteordning for batterier i enkelte av våre Obs-butikker i samarbeid med Energizer, sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop.

Det er grunn til å tro at en batteripanteordning vil ha en positiv effekt. I befolkningsundersøkelsen svarer halvparten av de spurte at en panteordning vil påvirke andelen batterier de hadde returnert på riktig måte. Og blant de som i dag kaster brukte batterier i restavfallet er det hele 71 prosent som mener en panteordning ville hatt en effekt.

– Vi er stolte over samarbeidet med Coop Norge om dette flotte initiativet som bidrar til å øke bevisstheten om batteriretur og betydningen av bærekraft. Som verdens største batteriprodusent er vi opptatt av hele livssyklusen til et batteri, fra produksjon til avfall, sier Richard Podevin, nordeuropeisk markedssjef for Energizer, som blant annet produserer Energizer Ecoadvanced – det første husholdningsbatterier laget delvis av resirkulerte batterier.

Batteripantemaskinen som i slutten av april og begynnelsen av mai testes i utvalgte Obs-butikker på Østlandet, er verdens første i sitt slag. Maskinen er utviklet av det svenske teknologiselskapet Refind, og lar kundene pante alle typer husholdningsbatterier på tilsvarende måte som flaskeautomater. Kundene mottar én krone per batteri i form av en verdikupong som kan benyttes til å kjøpe nye batterier.

– Batteripantemaskin er en morsom måte å øke kunnskapen om riktig batteriretur. Vi har et langt og godt samarbeid med Coop, og vårt felles mål om å ta vare på miljøet gjør selskapet til en perfekt partner for dette prosjektet, sier Podevin.

Batteripantemaskinen har vært tilgjengelig for kunder på Obs! Lillestrøm og Obs! Alnabru i slutten av april, der over 1700 batterier ble returnert. Førstkommende lørdag vil den være tilgjengelig for kunder på Obs! Vinterbro.

Bakgrunn om batteripantemaskinen

Utviklet av selskapet Refind med utgangspunkt i en idé fra studenter ved den svenske høyskolen Chalmers i 2008

Selskapet utviklet først en batterisorteringsmaskin ved bruk av kamera og deep learning-programvare

Refind utviklet deretter verdens første batteripantemaskin på oppdrag fra Energizer

Maskinen gir kundene en verdikupong på én krone per innlevert batteri. Verdikupongen kan brukes ved kjøp av nye Energizer batterier

Batteripantemaskinen vil i første omgang være tilgjengelig for kunder på utvalgte Obs!-varehus

Fakta om Energizer Ecoadvanced