Et spesielt landskap …

Tekst og foto: Svein E. Børresen

Det er alltid spennende å komme opp til Gautefallheia. Et helt spesielt landskap med fjell, myrer og vann. Og for ikke å glemme de bratte flakene som er så karakteristiske for Gautefall. Landskapet med de 1000 vann, pleier jeg å kalle det. Når vi kommer opp fra hyttefeltet senker roen seg. Stillheten overtar. Bare det evige suset fra utallige bekker er det eneste vi hører.

Nå nylig var Tor Tallaksen og jeg på tur der oppe. Vi har vært der før. Særlig Tor har svært mange turer i terrenget. Selv om terrenget er farlig tørt var det likevel vann i de fleste bekkene. En vakker dag er vi der igjen.