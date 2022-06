Ulven i Seljord skal være skutt …

Ulven som gikk til angrep på saueflokken i Seljord natt til søndag skal være skutt av et jaktlag i Fyresdal.

Ulv, arkivfoto Jan E. Thorstein (ikke den som er skutt i dag)

Det melder NRK på sine nettsider onsdag kveld.

Espen Marker i Statens naturoppsyn sier til statskanalen at han er nå på vei til Fyresdal etter å ha fått melding fra et jaktlag der like etter klokken syv onsdag kveld.

– Vi regner med at det er dette er den samme ulven, men kan ikke helt utelukke at det er flere. Vi skal undersøke stedet der ulven er skutt og ta den med oss. Det er statens eiendom, sier Marker til NRK.

Videre skriver NRK at det var et jaktlag med fellingstillatelse som har skutt ulven. Ulven tok søndag livet av en sau og fire lam.